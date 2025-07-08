Çaykur Rizespor, Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu’nu bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Çaykur Rizespor’umuz, Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu’nu bir yıllık kiralık sözleşme yaparak kadrosuna kattı. Galatasaray ve futbolcu ile anlaşmaya varılmasının ardından deneyimli oyuncu, 1 yıllık kiralık anlaşmayı imzaladı.

Yeni transferimiz Halil Dervişoğlu’na “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz.

Futbola Hollanda’da başlayan ve çeşitli kademelerde Milli Takım formamızı da terleten Halil Dervişoğlu, Süper Lig’de Galatasaray, Hatayspor ve Gaziantep FK ile 94 kez forma giydi.”