Galatasaray, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Orfa Yapı Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Taha Emre İnce, Hakan Yeşil ve Bekir Karadeniz'in golleriyle 3-0 önde tamamlayan Orfa Yapı Pendikspor, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı.
İkinci 45 dakikayı üstün oynayan sarı-kırmızılılar, Arda Ünyay, Arda Tagay ve Kaan Ayhan'ın golleriyle mücadeleyi 3-3 tamamladı.
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de maçın ilk yarısını tribünden takip etti. Özbek ikinci yarıyı izlemeden stattan ayrıldı.