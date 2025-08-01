Victor Osimhen transferinde imzaları atan ve taraftarının yüzünü güldüren Galatasaray, transferde hız kesmeyecek.
Süper Lig'de bonservis rekoru kırarak Nijeryalı golcüyü renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, ihtiyaç olan bölgelere takviye için kollarını sıvadı.
İKİ İSMİ İSTİYOR
Galatasaray'da uçaklar, Ederson ve Singo’nun transferi için piste çıktı. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki kaleci ile 6 milyon Euro’ya anlaştıktan sonra Manchester City ile pazarlıklara başladı.
Ederson’un sarı-kırmızılı renklere bağlanmasını Monaco’nun 24 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Singo’nun transferi izleyecek.