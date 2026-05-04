Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması çerçevesinde Sacha Boey ile ilgili planını belirledi. Boey devre arasında Bayern Münih’ten kiralık olarak takıma katıldı.

Alman basınında Sky Sports DE'nin haberine göre, sarı-kırmızılı yöneticiler, Sacha Boey için anlaşmada yer alan 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyor ve bunun yerine farklı planlar yapıyor.

BONSERVİS BEDELİ YÜKSEK

Bonservis bedelini çok fazla bulan Galatasaray'ın, oyuncuyu yeni bir kiralama anlaşmasıyla ya da bonservis bedelini aşağı çekerek kadroda tutmayı planladığı belirtildi. 2025-26 sezonunda Galatasaray ve Bayern Münih formalarıyla 31 maça çıkan 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.