UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında, Paris Saint-Germain (PSG) ile Chelsea takımları, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Parc des Princes'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi PSG, 5-2'lik skorla kazandı.
Ev sahibi PSG'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Bradley Barcola, 40. dakikada Ousmane Dembele, 74. dakikada Vitinha, 86 ve 90+4'te Kvara Kvaratskhelia kaydetti. Chelsea'nin golleri 28. dakikada Gusto ve 57. dakikada Enzo Fernandez'den geldi.
TURU GEÇEN GALATASARAY İLE KARŞILAŞABİLİR
Mücadelenin rövanşı 17 Mart Salı günü saat 23.00'te Chelsea'nin ev sahipliğinde oynanacak. Bu eşleşmenin galibi, Liverpool- Galatasaray eşleşmesinin tur atlayanı ile birbirlerine rakip olacak.