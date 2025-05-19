Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, formasına 5. yıldızı taktı.

Sarı-Kırmızılı ekip, ligde ipi göğüslemesinin ardından gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Lig etabına doğrudan katılım sağlayacak Galatasaray'ın rakiplerinin büyük bölümü de belli oldu.

DEV EKİPLER KONTENJAN ALDI

Kontenjanı en yüksek ülke konumundaki İngiltere'den 5 muhtemel rakip netleşirken 6. takımı ise Avrupa Ligi finali belirleyecek. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Newcastle United ve Chelsea Devler Ligi'ndeki yerini garantilerken son ekip ise Tottenham / Manchester United galibi olacak.

İtalya ise Şampiyonlar Ligi'nde 5 takımla mücadele verecek. Serie A'da Napoli, Inter, Atalanta, yerini garantilerken Juventus, Lazio ve Roma'nın sıralaması ise henüz kesinleşmedi.

İspanya La Liga'da ise Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao ve Villarreal, Devler Ligi'nde yer alacak ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alacak.

Avrupa'nın 5 büyük liginden Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri olan takımlar ise şöyle: Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco.

7 TAKIM PLAY-OFF'TAN GELECEK

5 büyük lig dışında Hollanda'dan PSV Edinhoven, Portekiz'den Sporting Lizbon, Çekya'dan Slavia Prag ve Yunanistan'dan Olympiakos, lig etabındaki yerini garantiledi. Belçika'da ise Union Saint-Gilloise veya Club Brugge ikilisinden biri Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına adını yazdıracak.

Sarı-Kırmızılıların rakipleri arasında play-off turlarından gelecek 7 takım da bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde 4 torbada yer alacak takımlar, her torbadan kura ile belirlenen 2 ekip ile eşleşecek. Toplam 8 maça çıkacak takımlar, 4 iç saha ve 4 deplasman maçında sahne alacak.