Geçen sezonu aldığı kötü sonuçların ardından alt sıralarda bitiren Bursaspor Basketbol, bu yıl kadroda köklü revizyona gitti.

Teknik ve oyuncu kadrosunun neredeyse tamamını yenileyen Bursa temsilcisi, bu sezona da iki mağlubiyetle başlasa da ligin güçlü ekiplerinden Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetle moral kazanan yeşil-beyazlılar, yeni kadronun uyum sürecini de tamamlamasıyla başarılı sonuçlar almaya devam etmeyi hedefliyor.

Bursaspor Basketbol, yarın sahasında ligin bir diğer güçlü ekiplerinden Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

"ÜSTÜNE KOYARAK DEVAM ETMEKTEN MUTLUYUM"

Bursaspor Basketbol Başantrenörü Roger Grimau, takım olarak çok çalıştıklarını söyledi.

Galatasaray MCT Technic karşısında aldıkları galibiyetin kendilerine nefes aldırdığını belirten Grimau, her gün performanslarının üstüne koyarak devam ettiklerini anlattı.

Grimau, herkesin topa değdiği bir basketbol oynamaya çalıştıklarını vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı:

"Daha çok ortak payda olarak takım oyununu benimsiyoruz. Yeni bir kadro kurmak gerçekten kolay değil. Her geçen gün üstüne koyarak devam etmekten gerçekten mutluyum. Oynadığımız lig gerçekten çok zorlu bir lig. 16 takımın da potansiyeli var ve yüksek bütçelere karşı oynuyoruz. Şu an için her gün üstüne ekleyerek devam etmek istiyoruz. Taraftarla ilgili benim hayalim de onlarla bir arada güzel bir şekilde basketbol oynamak. Bana daha önce bir sürü insan Bursaspor taraftar profilin bahsetmişti. Ben de kendi gözümle buna şahit oldum. Onların bizden istediği savaşmamız. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız. Ligdeki rekabetçilik seviyesi çok yüksek. Her takım birbirini yenebilecek güçte."