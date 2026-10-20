Fransa genelinde hayat pahalılığı protestolarının kontrolden çıkarak yağma ve sokak çatışmalarına dönüşmesi, UEFA Avrupa Ligi'nde Lille ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ı acil önlem almaya yöneltti. Sarı-kırmızılı yönetim, kafile ve taraftarların can güvenliğinin eksiksiz sağlanması talebiyle resmi olarak UEFA'ya başvuruda bulundu.

Kulüp yönetimi aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçerek ülkedeki son durum hakkında kapsamlı bilgi aldı. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nin de devreye girmesiyle birlikte Fransız güvenlik makamları, Türk temsilcisinin seyahati ve konaklaması için en üst düzey güvenlik protokolünü devreye soktu.

ÇATIDA KESKİN NİŞANCILAR ÇEVREDE ORDU

Fransız spor basınının önde gelen yayın organlarından L'Equipe'in aktardığı bilgilere göre, bugün Fransa'ya iniş yapacak olan Galatasaray kafilesi için daha önce spor müsabakalarında görülmemiş ölçekte bir askeri kalkan oluşturuldu.

Güvenlik planı kapsamında, sarı-kırmızılı takımın konaklayacağı otelin çatısına 6 adet keskin nişancı konuşlandırılacak. Tesis çevresinin ve transfer güzergahlarının kontrolü için Fransa Kara Kuvvetleri'ne bağlı 250 özel eğitimli asker doğrudan sahada görev yapacak.

Şehir içi intikaller, konvoy güvenliği ve stadyum çevresindeki asayiş ise 1.000 kişilik Fransız Ulusal Jandarma ve cumhuriyet muhafız gücüne emanet edilecek. Toplamda 1.256 kişilik güvenlik gücünün koruyacağı Galatasaray, zorlu deplasman sürecini sıkı askeri denetim altında tamamlayacak.