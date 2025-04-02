Basketbol Kadınlar Süper Ligi yarı final play-off ilk maçında ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-78 yendi. Bu sonuçla Çimsa ÇBK Mersin seride 1-0 öne geçti.
- SALON: Servet Tazegül
- HAKEMLER: Mehmet Şahin, Önder Yılmaz, Şeyda Kurden Ayaş
- ÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Anderson 20, Carleton 12, Sinem Ataş, Rupert 4, MCcovan 16, Johannes 29, Pelin Derya Bilgiç 2, Derin Yaya
- GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 12, Ayşegül Günay Aladağ 6, Ayşe Cora 4, Park 9, Derin Erdoğan 3, Steinberga 11, Meltem Yıldızhan 5, Li 13, Vanloo 15
- 1’İNCİ PERİYOT: 20-17
- DEVRE: 42-34
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-53