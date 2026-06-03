TFF’nin 10+4 olarak belirlediği yabancı kuralının değişmesini talep eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da aksatmıyor. Sarı-kırmızılılarda gündemin ilk sırasında Can Uzun yer alıyor. Frankfurt forması giyen 10 numara için gözünü karartan yönetim, astronomik bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Alman ekibinin 50 milyon Euro talep ettiği 20 yaşındaki yıldız için 35 milyon Euro+bonusların yer aldığı bir öneri sunulacak.

BAŞKAN ÖZBEK ÇOK KARARLI

Okan Buruk’un kadroda görmeyi çok istediği Can Uzun da çocukluğundan beri taraftarı olduğu Galatasaray’a gelmek için can atıyor. Alman ekibinden transferinde kolaylık isteyecek genç futbolcunun menajeri ise şu anda Türkiye’de oynama fikrini ikinci planda tutuyor. Can’ın babası da sarı-kırmızılı formayı giymesini arzuluyor. Dursun Özbek’in de harcama yapmaktan çekinmeyeceği transferde Dünya Kupası öncesinde hareket bekleniyor.