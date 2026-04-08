Galatasaray bugün aynı saatte 3 farklı branşta kritik maçlara çıkıyor. Sarı kırmızılılar futbolda Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Süper Lig'de 27 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, maç eksiğiyle topladığı 64 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor.
VOLEYBOLDA AVRUPA KUPASI GELEBİLİR
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin rövanş maçında bugün İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera'yı konuk edecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Finalin İtalya'da oynanan ilk maçını 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, bugünkü müsabakayı da kazanması halinde şampiyon olacak.
BASKETBOLDA TAMAM YA DA DEVAM MAÇI
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında bugün sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Son 16 turu I Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçta rakibine 84-83 yenilerek seride 1-0 geriye düştü.
Sarı-kırmızılılar,bugünkü maçı kazanması durumunda seride durumu eşitleyecek ve Dörtlü Final'e kalacak takımı 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak serinin üçüncü müsabakası belirleyecek. Karşılaşmayı La Laguna Tenerife'nin kazanması halinde İspanyol ekibi Dörtlü Final'e yükselecek.