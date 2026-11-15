Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki hücum takviyesi planları arasında Noa Lang da yer alıyor. Sarı-kırmızılıların, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen 27 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunu yeniden kiralamak istediği belirtildi. 'NAPOLİ LANG'DAN KURTULMAK İSTİYOR' İtalyan basınındaki haberlere göre Napoli, beklentileri karşılayamayan Lang ile yollarını ayırmak istiyor. Lang, Çizme ekibiyle arasındaki bağları koparıyor. Haberde, Napoli'nin yıldız oyuncuyla yollarını ayırmak istediğini aktararak, "Napoli, Lang'dan kurtulmak istiyor" iddiasında bulundu. GALATASARAY ARA TRANSFERDE HAREKETE GEÇEBİLİR Galatasaray yönetiminin Napoli'deki gelişmeleri yakından takip ettiği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Lang için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Ara transfer döneminde taraflar arasında nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Bu sezon Napoli formasıyla 14 maça çıkan Hollandalı kanat oyuncusu 1 gol ve 1 asistle oynadı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.