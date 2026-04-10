Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray'ı mağlup eden Kocaelispor, maç sonunda aldığı aksiyonlarla sarı kırmızılı yönetimi öfkelendirmişti. Bu hafta İstanbul'da oynanacak maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk, özel hazırlık mesajı verirken, Galatasaray yönetiminden isimler peş peşe açıklamalar yaptı.

Sarı kırmızılı yöneticiler ve Okan Buruk'un, "Kocaeli'de yapılanları unutmadık, biz de karşılığını vereceğiz." açıklamalarına yönelik Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt sert yanıt vererek gerilimi tırmandırdı.

Beyaz TV'ye konuşan Veli Başkurt, "Galatasaray'a önyargılı yaklaşmadık. Diğer rakiplerimize olduğu gibi maçtan önce Galatasaray Yönetim Kurulu'nu yemeğe davet ettik. Kendileri yemeğimize katılmak istemediler. Biz kendilerine herhangi bir terbiyesizlik yapmadık. Maçtan sonra gayri ihtiyari taraftar istedi diye 'Şinanay' çalındı ki kendi statlarında da defalarca çalındı." dedi.

'KORKMUYORUZ' AÇIKLAMASI

Başkurt, baskıların geri adım attırmayacağını belirterek "Kocaelispor ölümden dönen amatör kümelere kadar düşen bir camia bu camiayı böyle açıklamalarla korkutamazlar. Kendilerine yakışanı yaparlar. İlk maçtan sonra Başkanımız Türk Futbolunun içinde olduğu bir durum tespitinde bulundu Galatasaray ile ilgili bir şey söylemedi. Art niyet ve düşmanlığımız yok." ifadelerini kullandı.