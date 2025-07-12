Leroy Sane takviyesi ile transfer sezonuna giriş yapan Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Victor Osimhen'in transferi için yoğun mesai harcayan sarı kırmızılı yönetim, orta saha takviyesi konusunda da somut adımlar atmaya başladı.
CITY'NİN KARARI ÖNEMLİ
The Athletic'de yer alan habere göre Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın durumunu yakından takip ediyor. 34 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcunun Manchester City'de alacağı süreye göre sarı kırmızılı ekibe gelme durumu söz konusu.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın İlkay'a vereceği rol, yeni transferlerin ardından belli olacak. Kadroda daralma planlayan İspanyol teknik adam, İlkay'ın sürelerini kısabilir. Söz konusu senaryoda 34 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor.
Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan, sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor. Türk asıllı Alman oyuncu, şartların oluşması halinde Manchester ekibinden bonservisini alarak Galatasaray'a imza atabileceğini yetkililere iletti.