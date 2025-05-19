Galatasaray'ın transfer listesindeki 1 numaralı kaleci adayı Emiliano Martinez!

2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'da sezon bitmeden transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı camia geçtiğimiz yıl olduğu gibi transferde geç kalmak istemiyor ve bu yüzden stratejisini şimdiden oluşturmaya başladı.

1 NUMARALI ADAY HALİNE GELDİ

Galatasaray'da 19 kupa kazanan Fernando Muslera'nın kariyerine yakışır bir vedaya hazırlanan sarı kırmızılılar eldivenleri teslim edeceği yeni isim arayışlarına vakit kaybetmeden hızlıca başladı.

Polonya'dan gelen haberlere göre; Galatasaray'ın kaleci transferinde öne çıkan 1 numaralı aday Arjantinli Emiliano Martinez... Aston Villa ile sözleşmesi devam eden Martinez'i İstanbul'a getirmek isteyen Cimbom, 32 yaşındaki kalecinin bonservisi için nabız yoklamaya başladı.

ASTON VILLA'YA VEDA ETTİ

2020 yılında imza attığı Aston Villa'da taraftarlara son maçta veda eden ve gözyaşı döken Emiliano Martinez yeni takımına karar verme aşamasında. İngiliz ekibinde sözleşmesi devam etmesine rağmen kupa kazabileceği bir takıma gitme fikrini düşünen Martinez'in ayrılmaya karar verdiği ifade ediliyor.

Çok sayıda takımın radarında olan Martinez için Galatasaray da oldukça istekli. Cimbom'un alternatif isimleri olsa da an itibariyle ilk hedefinin Martinez'i bitirmek olduğu öğrenildi.

EN ÖNEMLİ RAKİBİ BARCELONA

Sarı kırmızılıların bu transferde yarışacağı önemli rakipleri de var; bunlardan biri Barcelona! Wojciech Szczesny'nin kararını bekleyen FC Barcelona Martinez'e ciddi bir teklifle gitti.

İngiltere'den Manchester United da Martinez transferinde masada olan ekiplerden biri. Kırmızı Şeytanlar da oyuncuyu İngiltere kalması için menajeri aracılığıyla ikna turlarına başlamış durumda.

FENERBAHÇE'DE AYLARDIR KONUŞULAN İSİM

Galatasaray Martinez konusunda mesafe alabilirse bir diğer ciddi rakibi de Türkiye'den Fenerbahçe olacak. Livakovic'in ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu Fenerbahçe'de aylardır konuşulan isimlerden biri olan Martinez, ilerleyen günlerde iki ezeli rakip için tıpkı Skriniar'da olduğu gibi bir transfer kapışmasına dönüşebilir.