Milli ara öncesi son şampiyon Galatasaray, öyle böyle zirvede kaldı. Osimhen’in sakatlığı sonrası düşüş yaşansa da ligde 13 puanla liderliğe ortak olan sarı-kırmızılılarda Leroy Sane şoku yaşanıyor. Alman yıldız, Sporting Lizbon maçıyla birlikte 7 karşılaşmada görev aldı. Sane gol atamazken asist bile yapamadı. Teknik Direktör Okan Buruk’un ısrarla formayı verdiği 30 yaşındaki panzer, performansını bir türlü yükseltemedi. Bunun yanı sıra gereksiz çalımları ve yaptığı pas hataları takımın performansını da düşürdü.

RAKİPLERİ UÇUYOR

Cimbom’un rakiplerindeki kanat oyuncuları ise takımlarına can veriyor. Fenerbahçe’de Mason Greenwood 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik performansıyla skora 10 kez katkı yaptı. Beşiktaş’ta Cerny 13 maçta 4 gol atıp 1 asistle 5 gole yardım etti. Trabzonspor’da ise Mohamed Salah, Galatasaray’a karşı 3 gol ve 1 asistle oynarken toplamda 7 gol-2 asistle 9 defa skora katkı yaparak yıldızlaştı.