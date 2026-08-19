Bruno Fernandes, Bernardo Silva derken Galatasaray, 10 numara transferini genç Rus Aleksey Batrakov’la gerçekleştiriyor. Transferde sessiz kalan yönetim, Lokomotiv Moskova’ya yaklaşık 30 milyon Euro ödeyecek. Ödemenin Rus rublesi olarak yapılması halinde imzalar atılacak. Peki Batrakov, Şampiyonlar Ligi arenasında ve Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında yeterli olacak mı? Galatasaraylıların çoğunluğu endişeli.

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Rus gazeteciler ise Batrakov’un doğru bir hamle olduğunu düşünüyor. Genç futbolcunun top tekniği ve oyun zekasının yüksek olduğu belirtildi. Baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı yönünde soru işaretleri bulunurken çalışkanlığı ve disipliniyle Galatasaray’a çabuk uyum sağlanacağı da söyleniyor. Tek bir ortak görüş var: Çok kaliteli ve bilekleri iyi bir 10 numara. Lokomotiv formasıyla 84 maçta 34 gol ve 23 asistle oynaması ise göz kamaştırıcı.