Leroy Sane dikkat çeken gelişmeyle transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, rüzgarı arkasına aldı. Sarı-Kırmızılı ekibin sıradaki hedeflerinden biri de orta saha takviyesi. Gündemdeki isimler de yine dünya yıldızlarından oldu.

Aslan bir süredir Manchester City’den Bernardo Silva’yı düşünüyordu. Portekizli yıldızdan ilk olarak kulübüyle bonservis sorununu çözmesi istendi, fakat süreç beklendiği gibi olmadı. Bununla beraber Galatasaray ile City arasında bonservis görüşmelerine geçildi.

PAZARLIKLAR İÇN DÜDÜK ÇALINDI

Her ne kadar Silva City’nin yeni sezon planlarında yer almayıp Cim Bom’a da yeşil ışık yaksa da bonservis pazarlıklarında ilerleme kaydedilemedi. Tam da bu sırada Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki flört ortaya çıktı.

Cim Bom tecrübeli futbolcu için Inter’e tam 30 milyon Euro önerisinde bulundu. İtalyan kulübü 3 yıla yayılmış bu 3 taksitli teklife peşin 40 milyon Euro talebiyle geri dönüş yapınca yine bir pazarlık süreci başlamış oldu.

KAPTAN İMZAYA İÇİN KOLALRI SIVADI

Hakan Çalhanoğlu “Çocukluk aşkım” dediği Galatasaray’ın bu sezonki projesini çok beğendi ve “Kulüpler anlaşırsa ben hazırım” mesajını verdi. Fakat son 2 günde yapılan temaslarda Inter cephesi 40 milyon Euro’luk bonservis talebinden geri adım atmadı.

Galatasaray cephesi bu gelişme üzerine Bernardo Silva defterini tekrar açtı. Portekizli süperstardan kulübüne bonservis konusunda baskı yapması istendi.