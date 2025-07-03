Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için girişimlerini sürdürüyor… Sarı kırmızılıların Osimhen transferinde en büyük rakibi olan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal bu kez Hakan Çalhanoğlu için teklif yaptı.

Al-Hilal, Hakan Çalhanoğlu'na yıllığı 20 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etti.

OSİMHEN ISRARI

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal de önce 30 sonra 40 milyon teklif etmişti ama Osimhen ikisini de reddetti. Ama Suudiler pes etmiş değil. Bonuslarla 50 milyona yakın bir maaş planı var.