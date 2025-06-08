Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanırken sarı kırmızılıların listesindeki yıldız oyuncu için de devreye girdi. Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Bernardo Silva için Al Hilal devreye girdi.

Henüz resmi bir teklifle Manchester City kapısını çalmayan Al-Hilal, Victor Osimhen transferini resmiyete kavuşturduktan sonra Silva'yı da kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Manchester City ile 49 resmi maçta mücadele eden Bernardo Silva, 5 gol ve 4 asist yaptı.