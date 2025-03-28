Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) çeyrek finalinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile eşleşti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve Dörtlü Final kura çekimi, İsviçre’nin Mies bölgesinde gerçekleştirildi. Kura çekimine çeyrek finalist 8 takımın temsilcileri katıldı.
Son 16 turunda gruplarını lider tamamlayan AEK (Yunanistan), Unicaja (İspanya), La Laguna Tenerife (İspanya) ve ERA Nymburk (Çekya), seri başı olarak kura çekiminde yer aldı. Grup ikincileri olan Galatasaray, Bertram Derthona Basket (İtalya), Nanterre 92 (Fransa) ve Pallacanestro Reggiana (İtalya) ise ikinci torbada bulundu.
Üç maç üzerinden oynanacak çeyrek final serisinde 2 galibiyet alan takım, adını Dörtlü Final’e yazdıracak. Çeyrek final karşılaşmalarının programı şu şekilde:
İlk maçlar: 8-9 Nisan
İkinci maçlar: 15-16 Nisan
Gerekmesi halinde üçüncü maçlar: 22-23 Nisan
Seri başı takımlar, ev sahibi avantajını elinde bulundurarak ilk maçı ve gerekirse üçüncü karşılaşmayı sahalarında oynayacak.
MUHTEMEL YARI FİNAL EŞLEŞMESİ
Dörtlü Final organizasyonu 9-11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Galatasaray, Dörtlü Final’e kalması durumunda La Laguna Tenerife-Bertram Derthona Basket eşleşmesinin galibiyle finale yükselmek için karşılaşacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
- ERA Nymburk - Galatasaray
- La Laguna Tenerife - Bertram Derthona Basket
- AEK - Nanterre 92
- Unicaja - Pallacanestro Reggiana