Yaz transfer dönemi yaklaşırken kulüpler de şimdiden girişimlerine başladı… Galatasaray da Bayern Münih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'yi transfer etmek için harekete geçmişti. Alman basınından Bild'in haberine göre; 29 yaşındaki oyuncunun sözleşme yenilemek isteyen Bayern'den istediği ücret de belli oldu.

Sane, kontrat yenilemek için kulübünden 12 milyon Euro yıllık maaş, 3 milyon Euro bonus ve maç başı ücret istedi. Haberin detayında, Bayern Münih'in 29 yaşındaki futbolcunun bu taleplerini karşılamaya hiç sıcak bakmadığı aktarıldı.