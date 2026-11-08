Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, Sırp basınında çıkan habere göre; 70 yaşında hayatını kaybetti.
Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarların hafızasında iz bırakan Prekazi'nin vefatı futbol dünyasını yasa boğdu.
ADINI GALATASARAY TARİHİNE YAZDIRDI
1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen Cevad Prekazi, sarı-kırmızılı ekipte sergilediği performansla kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasına girdi. Orta sahada görev yapan Prekazi, Galatasaray formasıyla çıktığı 185 karşılaşmada 40 gol kaydetti. Sol ayağı, etkili şutları ve oyun görüşüyle ön plana çıkan eski futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazandı. Prekazi, Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Sırbistan basınından Sportal'ın duyurduğu vefat haberi, Galatasaray camiasında ve futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı.