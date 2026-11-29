Fernando Muslera, futbol kariyerine Copa Libertadores finalinde veda etti. Arjantin temsilcisi Estudiantes'in Brezilya ekibi Palmeiras'a 2-0 yenildiği 2026 finalinin ardından konuşan Uruguaylı kaleci, bu karşılaşmanın son maçı olduğunu açıkladı.

Bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamayan Muslera, "Kariyerimin sonu... Zaten konuşuluyordu ama ben doğrulamamıştım. Bugün son oldu. Yönetimle konuşmuştum. Az önce tüm takım arkadaşlarıma tek tek teşekkür ettim. Herkese çok ama çok teşekkür ederim." dedi.

"SON GÜNE KADAR MÜCADELE ETMİŞ OLMANIN MUTLULUĞUYLA AYRILIYORUM"

Finalin, profesyonel olarak ilk maçına çıktığı stadyumda oynandığını belirten Muslera, taraftarların tribünleri doldurup sonuna kadar destek verdiğini söyledi. Ailesine de sevgilerini gönderen deneyimli kaleci, vedasını şu sözlerle anlattı:

"Kişisel olarak benim için gerçekten muhteşem bir kariyer kapanışı oldu."

Muslera, duygularını anlatmakta zorlandığını belirterek, "Doğrusu şu an konuşmak biraz zor ama mutlu ayrılıyorum, son güne kadar mücadele etmiş olmanın mutluluğuyla ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA 19 KUPA KAZANDI

Muslera, 14 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı. Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı formayla en çok kupa kazanan yabancı oyuncu unvanının da sahibi oldu.

Sekiz lig şampiyonluğuyla Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci olan Muslera, daha önce Şenol Güneş'e ait olan unvanı elde etti.

Galatasaray formasıyla 442 lig karşılaşmasına çıkan Muslera, hem Süper Lig'de en fazla maça çıkan yabancı futbolcu hem de sarı-kırmızılı kulübün tarihinde en fazla lig maçında oynayan isim oldu. Muslera, Konyaspor karşısında 429. lig maçına çıkarak Bülent Korkmaz'ı geride bırakmıştı.

TAFFAREL VE MONDRAGON'UN REKORUNU GEÇTİ

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda normal sezonda 90 dakika görev yaptığı 32 lig maçının 16'sında gol yemedi. Böylece Galatasaray'da bir sezonda 15'er maçta kalesini gole kapatan Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'u geçti. Muslera, 2023-2024 sezonunda ise 17 maçta gol yemeyerek kendi rekorunu geliştirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte görev aldığı 550 karşılaşmanın 194'ünde kalesini gole kapatan Muslera, bu maçlarda toplam 592 gol yedi. Galatasaray kariyerinde dört kırmızı ve 62 sarı kart gördü.

İKİ KEZ PENALTIDAN GOL ATTI

Muslera, Galatasaray formasıyla iki kez de gol sevinci yaşadı. İlk golünü 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri karşılaşmada penaltıdan atan Uruguaylı kaleci, diğer golünü de Kayserispor karşısında yine penaltıdan kaydetti.

Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde, Fatih Terim'in isteğiyle Galatasaray'a transfer edilen Muslera, sarı-kırmızılı kulüpte 5 başkan ve 9 teknik direktörle çalıştı. Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Dursun Özbek'in başkanlık dönemlerinde de forma giydi.

Muslera, Terim'in yanı sıra Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink, Igor Tudor, Domenec Torrent ve Okan Buruk yönetimindeki takımlarda görev aldı.