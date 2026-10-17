Geçen sezon büyük umutlarla Galatasaray’a transfer olan Leroy Sane, sergilediği performansla beklentilerin çok uzağında kaldı. 30 yaşındaki Alman kanat oyuncusu, yeni sezonda da düşüşünü sürdürünce önce taraftarın tepkisini çekti, ardından teknik ekibin gözünden düşerek kulübeye mahkûm oldu. İstatistikler de tecrübeli futbolcunun formsuzluğunu açıkça ortaya koyuyor.

HER GOLÜ 2 MİLYON!

Son 31 maçta yalnızca 1 gol atabilen Sane, 2026 yılındaki tek skorunu 12 Nisan’daki Kocaelispor mücadelesinde kaydetti. 9 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro sadakat bonusuyla yıllık toplam 12 milyon Euro kazanan yıldız isim, Galatasaray kariyerinde şu ana kadar sadece 7 gole imza attı. Bu mali tabloyla attığı her golün kulübe maliyeti 2 milyon Euro’yu buldu. Yönetim, 2028’e kadar sözleşmesi devam eden Leroy ile yolları ayırmanın yollarını arıyor.