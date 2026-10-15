Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ile oyuncu Tuğçe Koçak'ın bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un daha önce gündeme getirdiği ilişki, ikilinin Galatasaray-Barcelona karşılaşması öncesinde birlikte görüntülenmesiyle yeniden konuşulmaya başladı.

STADA EL ELE GİRDİLER

Burak Elmas ile Tuğçe Koçak, önceki akşam Galatasaray-Barcelona maçını izlemek üzere stada geldi. El ele giriş yapan çift, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. İkili daha sonra karşılaşmayı izlemek için localarındaki yerini aldı.

YELDA SÜREN İLE EVLİLİĞİ TEK CELSEDE BİTMİŞTİ

Galatasaray'ın 38'inci başkanı Burak Elmas, kulübün eski başkanlarından Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile uzun yıllar süren evliliğini geçtiğimiz aylarda tek celsede sonlandırmıştı.

Burak Elmas ile Tuğçe Koçak'ın birlikteliği ise Günaydın gazetesinin haberiyle gündeme gelmişti. Çiftin ilk kez birlikte görüntülenmesi, ilişkilerini yeniden magazin gündemine taşıdı.