Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla da tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. Play-off'ta Juventus'u 5-2 ve 2-3'lük maçlar sonunda eleyen Cimbom, Son 16 turunun ilk maçında da Liverpool'u 1-0 yendi, yıldızları da bu ilgiden nasibini aldı.

"SENE SONU BÜYÜK İHTİMALLE YOK"

BTV'ye konuşan Necati Ateş de Sarı-Kırmızılılardan ayrılma ihtimali bulunan futbolcuları tek tek sıraladı. İlk olarak Arjantinli yıldız Mauro Icardi için şunları söyledi:

"Icardi büyük ihtimalle seneye olmayacak. Icardi ne olursa olsun Icardi'dir. Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un buralarda olmasının en büyük sebeplerinden biridir. Ayrılık olacaksa da doğru şekilde olmalı."

İSİMLERİ TEK TEK SAYDI

Şampiyonlar Ligi vitriniyle Avrupa devlerinin radarına giren oyunculara da dikkat çeken Ateş, "Galatasaray'da çok büyük bir tehlike var. Sallai, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen ve Okan Buruk'a teklifler gelecek. Buraları çok ciddi yönetmek lazım. Bir bakmışsın Sara, 40 milyon euroya Premier Lig'e gider" ifadelerini kullandı.