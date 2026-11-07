Galatasaray formasıyla sergilediği performansla taraftarların hafızasına kazınan Brezilyalı eski futbolcu Felipe Melo, yeniden Türkiye'ye geldi. Türkiye sevgisini her fırsatta dile getiren yıldız isim, bu kez kızıyla birlikte Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, İstanbul ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ayasofya Camii'ni kızıyla gezen Brezilyalı futbolcu, Türkiye'ye duyduğu sevgiyi "İstanbul'da bir güzel anı daha biriktirdik. Türkiye benim için sadece bir ülke değil, ikinci vatanım. Buradaki anılar, kurduğum dostluklar ve gördüğüm sevgi kalbimde sonsuza kadar yaşayacak. Bu güzel ülkeyi ve sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız! Allah hepinizi korusun" sözleriyle anlattı.

DAHA ÖNCE KAPADOKYA'YI GEZMİŞTİ

Felipe Melo, daha önce eşi Roberta Nagel ile birlikte de Türkiye'ye gelmişti. "İkinci evime geldim" diyen Brezilyalı yıldız, eşiyle Kapadokya'da tatil yapmıştı.

Gezi sırasında sıcak hava balonuna binmek isteyen Roberta Nagel, yükseklik korkusuna rağmen eşinin desteğiyle bu deneyimi yaşamıştı. Çift ayrıca İstanbul'da Kapalıçarşı'yı gezerek alışveriş yapmış, Türk baharatları ve yöresel lezzetlerle vakit geçirmişti.