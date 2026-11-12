Bir dönem Galatasaray formasıyla Süper Lig'de de ter döken tecrübeli golcü Cedric Bakambu'nun Amerika Birleşik Devletleri macerası beklenenden çok daha kısa sürdü. İspanya La Liga ekibi Real Betis'ten ayrıldıktan sonra 3 Eylül 2026 tarihinde MLS temsilcisi San Diego FC'ye imza atan 35 yaşındaki santrfor, yeni takımına adeta golleriyle giriş yaptı.

San Diego formasıyla çıktığı 9 resmi karşılaşmada 5 gol ve 3 asistlik göz kamaştırıcı bir performans sergileyen Kongolu yıldız, takıma katılmasının üzerinden henüz iki ay geçmişken 6 Kasım'da sosyal medya hesabından ayrılık kararını duyurdu. Bakambu'nun veda mesajında kullandığı "Bu maceraya devam etmeyi içtenlikle diliyordum, ancak bazı kararlar kontrolümüzün dışında kalıyor" ifadeleri spor kamuoyunda büyük merak uyandırmıştı.

EŞİYLE BİRLİKTE HAREKETE GEÇTİ

Yıldız futbolcuyu kariyerinin en formda dönemlerinden birinde kulübünden koparan sürecin arkasında saha dışı ciddi bir krizin yattığı öğrenildi. İddialara göre Bakambu'nun ayrılık kararının temelinde, ailesiyle birlikte San Diego'da maruz kaldığı barınma ayrımcılığı bulunuyor.

Konuyu yargıya taşıyan Cedric Bakambu ve eşi Laure Huber, federal mahkemeye başvurarak hukuk mücadelesi başlattı. Çiftin hazırladığı şikayet dilekçesinde; bir emlak acentesi, iki mülk sahibi ve iki emlak danışmanı, ailevi durumları ve çocuklarının varlığı sebebiyle kendilerine karşı ayrımcı tutum sergilemekle suçlandı.

BİR YILLIK PEŞİN KİRAYI BİLE REDDETTİLER

Goal.com'un dava dosyasına dayandırdığı bilgilere göre; Kongolu futbolcu transferinin hemen ardından ailesi için ev kiralama sürecinde akılalmaz engellerle karşılaştı. İlk girişiminde San Diego kentinde yaklaşık 528 metrekare büyüklüğünde ve aylık 17.500 dolar kira bedeliyle listelenen bir malikaneye talip olan Bakambu, görüşmeler sırasında küçük çocuklarının güvenliği için yüzme havuzunun etrafına koruyucu bariyer takılması konusunu gündeme getirdi.

Mülk sahibinin çekinceleri üzerine yapıcı adımlar atan Bakambu ve eşi, bariyerin kurulum maliyetini tamamen kendilerinin üstlenmesini ve buna ek olarak bir yıllık kira bedelinin tamamını peşin ödemeyi teklif etti. Ancak sunulan tüm bu maddi güvencelere rağmen çiftin teklifi reddedildi. Bakambu'nun emlak danışmanının, dayatılan şartların konut ayrımcılığıyla mücadele yasalarına aykırı olabileceğine dair uyarıda bulunmasının ardından ise evin ilanı apar topar piyasadan çekildi.

ÇOCUKLARINI OKULA YAZDIRAMADI

Yaşanan ilk krizin ardından arayışlarını sürdüren Bakambu ailesi, ikinci girişimlerinde Santa Fe bölgesinde yaklaşık 585 metrekarelik bir başka mülkü kiralamak istedi. Ev için aylık 23.500 dolar ödeme teklifinde bulunan çifte hiçbir geri dönüş yapılmadı. Kısa süre sonra söz konusu evin, Bakambu'nun teklifinin de altında bir rakamla, aylık 20 bin dolar bedelle yeniden kiralık ilanına çıkarıldığı ve 6 Kasım'da piyasadan kaldırıldığı belirlendi.

Yaşanan bu sistematik engellemeler nedeniyle uzun süreli barınma istikrarsızlığı yaşayan ve çocuklarını okula yazdırmakta dahi büyük zorluk çeken Cedric Bakambu, ailesinin huzuru ve düzeni için San Diego'daki futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.