Galatasaray'ı ekonomik açıdan çok rahatlatacak Florya Konut Projesi’nde hiç hesapta olmayan bir takvim değişikliği yaşandı. Projeye talip olmayı düşünen 15 firma sarı-kırmızılı kulüpten teklif için zarf almıştı.

3 tanesi geri dönüş yaptı. Bunun üzerine ihale süreci gelecek salı gününe kadar uzatıldı. Florya Projesi’nin İhale Komisyonu Başkanı Adnan Polat konu ile ilgili şöyle konuştu:

“Şu andaki konjonktür gayrimenkul sektöründe çok arzu ettiğimiz gibi değil. Son günlerde ortamın biraz karışık olması, 1 Mayıs'ta ulaşımla ilgili sıkıntılar yaşanması nedeniyle bazı firmalar 2-3 gün zaman istedi. Biz de salı gününe kadar süre tanıdık.”

3 TANESİNİ SEÇECEĞİZ

“Salı günü saat 17.00'ye kadar gelecek zarfları açıp, eksiklikleri kontrol edeceğiz. Eksik olanlara cuma gününe kadar zaman vereceğiz. Ondan sonra içlerinden en iyi 3 tanesini seçeceğiz. Kalan 3 firmadan en son tekliflerini açık olarak söylemelerini isteyeceğiz.”

START NİSAN 2026’DA

“Firmayı belirledikten sonra sözleşmenin hazırlanması, belediyeye yapılacak başvurular yaklaşık 6-8 ayı bulacak. Gelecek yıl nisan ayının başında temelin atılacağını düşünüyoruz. Normal şartlarda inşaatın 2-3 sene içinde bitirilmesi lazım. G.Saray'ın kazançları ondan sonra olmaya başlayacak.”