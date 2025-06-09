Galatasaray'ın 2025-26 sezonu deplasman ve alternatif forması internete sızdı. Sarı kırmızılıların Galatasaray Lisesi temalı forması büyük tartışma konusu oldu. Forma, Galatasaray Lisesi'nin kapısından ilham alan bir desen ile tasarlanırken ense kısmında da "Mekteb-i Sultani" yazısı yer aldı. Sosyal medyada birçok taraftar formayı eleştirdi.

UEFA KUPASI FORMASI

Galatasaray’ın sızan bir diğer forması ise UEFA Kupası temalı… UEFA Kupası’nın kazanıldığı beyaz forma olarak tasarlanan ürünün ense kısmına Popescu'nun kupayı getiren penaltıyı gole çevirdiği saniye 23.19.32 işlendi.