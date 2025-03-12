Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün ekonomik tabloları hakkında Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, "Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için 1.2 milyarlık gelir yarı yarıya azalmış, en önemli farkı bu oluşturdu." derken, "Bu dönem toplamda 710 milyon TL'lik kar elde edilmiştir." İfadelerini kullandı.

‘ENFLASYON KADAR HASILATIMIZI ARTIRAMADIK’

Hatipoğlu’nun diğer açıklamaları şu şekilde: "Sportif AŞ'nin konsolide gelir tablosuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. 1 Haziran - 3O Kasım döneminde Sportif Aş'de toplam 4.6 milyarlık bir hasılat oluştu. Bu hasılat oluşurken, 4.59 milyonluk bir maliyet karşımıza çıkmış. 14.4 milyonluk brüt bir kar elde edilmiş. Geçen sene aynı dönemde ise bu rakamlar hasılat olarak 4.96 milyar, maliyet olarak 3.93 milyarmış. Düzeltme katsayısı uygulanmasaydı, o gün açıkladığımız tablolarda geçen sene 2023'ün aynı döneminde hasılatımızın 3.1 milyar TL olduğunu, 1.47'lik enflasyon düzeltmesi sonrasında 4.9 milyara ulaştığını sunmak istiyorum. Geçen senenin enflasyon kadar artırılmış rakamının altında kaldık bu dönem. Enflasyon kadar hasılatımızı artıramadık." dedi.