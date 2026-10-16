Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle, Lucas Torreira ile Lesley Ugochukwu ise cezaları sebebiyle kadroda yer almadı. Öte yandan kaleci Günay Güvenç de, kadroya dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre kadroda şu isimler yer alıyor: Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Mario Lemina.

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