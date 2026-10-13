UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 Takımı Barcelona U19 takımını ağırladı. Ümraniye'de oynanan müsabakayı Barcelona 1-0 kazandı. Karşılaşmada Barcelona'nın golünü 18. dakikada penaltıdan Pedro Rodriguez Iglesias attı. Yusuf Kahraman, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımı Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı.
1 PUANDA KALDI
Galatasaray, bu sonucun ardından Gençlik Ligi'nde 2 maç sonunda 1 puanda kaldı. Barcelona, 3 puana yükseldi. Galatasaray U19 Takımı, Gençlik Ligi'ndeki bir sonraki maçında Lille deplasmanına gidecek. Barcelona, PSG deplasmanına konuk olacak.