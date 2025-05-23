Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada yarın Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Süper Lig'de geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.
7 EKSİKLE GİTTİ
Trendyol Süper Lig'de 37. haftasında Göztepe'ye konuk olacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Galatasaray'da kart cezalısı Fernando Muslera ve Gabriel Sara'nın yanı sıra Osimhen, Abdülkerim, Torreira, Yunus Akgün, ve Barış Alper Yılmaz kamp kadrosunda yer almadı.