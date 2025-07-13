Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için de girişimlerini sürdürüyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı kırmızılılar İtalyan ekibinin kapısını tekrar çaldı. Galatasaray, son olarak yaklaşık 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli önerdi. Ancak haberde Inter'in eğer ciddi bir pazarlık masası kurulursa, Hakan Çalhanoğlu'nu yaklaşık 25-30 milyon Euro arasında bir bedelle satmaya açık olacağı belirtildi.

ÇALHANOĞLU’NUN ALTERNATİFİ HAZIR

Inter Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifni de belirledi. İtalyan ekibi Leverkusen'in tecrübeli yıldızı Granit Xhaka'yı transfer hedefi olarak belirledi. Xhaka'nın adı ınter'in rakipleri Milan ve Juventus ile de anılıyor.