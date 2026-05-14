Sarı-kırmızılı camia dört kere üst üste şampiyonluğunu kutluyor. Yarın şampiyonluk kupasını alacak Galatasaray’da transfer harekatı da başladı. Önceliği iç transfere veren transfer komitesi Mauro Icardi’nin geleceğini belirleyecek. Arjantinli yıldızın temsilcisi İstanbul’a gelerek Galatasaray yönetimiyle görüşecek. Görüşmede sarı-kırmızılı kulübün Icardi’ye yapacağı teklifin detayları ele alınacak. ICARDİ İLE YOLA DEVAM Galatasaray tarafı Icardi ile yola devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar Arjantinli futbolcuya 1+1 yıllık yeni bir sözleşme önerecek. Icardi’nin 10 milyon euro olan mevcut maaşında ise en az yüzde 50 indirim indirime gitmesi talep edilecek. Kritik görüşmeleri ise başkan Dursun Özbek bizzat yürütecek.

