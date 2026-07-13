Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Burnley formasıyla 38 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu’yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Ugochukwu, bu akşam saat 21.00'de İstanbul’a gelecek.

ŞARTLI SATIN ALMA OPSİYONU

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, bu transferde satın alma opsiyonlu kiralama yöntemini tercih edecek. Burnley'e 6.4 milyon euro kiralama ücreti ödeneceği ve şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 23.4 milyon euro olacağı ifade edildi.

'Şarta bağlı satın alma opsiyonunun' ise oyuncunun 25 maçta forma giymesi halinde otomatik olarak devreye gireceği kaydedildi. Transfermarkt'a göre 22 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç orta saha, geçen sezon Burnley formasıyla Premier Lig'de çıktığı 35 maçta 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.