Liverpool’un İngiliz orta saha oyuncusu Curtis Jones için Galatasaray ile İnter arasında amansız bir transfer savaşı başladı. İtalyan devinin teknik direktörü Cristian Chivu’nun öncelikli hedeflerinden biri olan 25 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray da ciddi şekilde takip ediyor. Gazzetta dello Sport’un haberine göre; şampiyon İnter, Jones’u yazın ilk transferi yapmak için harekete geçti.

SENEYE BEDAVA GİDER

İnter, Liverpool’a 20 milyon Euro civarında bir teklif sundu ancak Kırmızılar reddetti. Gazzetta’ya göre, devreye bu noktada Galatasaray yönetimi girdi. Sarı-kırmızılıların Jones için 30 milyon Euro bandındaki transfer teklifi Liverpool’un beklentilerine daha yakın. İngiliz kulübü, kontratı 2027’de bitecek Jones’u ucuza kaptırmak istemiyor ama bir yıl sonra bedava kaybedilme riski de var.