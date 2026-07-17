Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ve devre arasında olaylı şekilde sözleşmesinden çıkılan Jhon Duran'ın geleceği netleşiyor.

Mauro Icardi'nin ayrılığı nedeniyle forvet arayışlarını sürdüren ve uzun süredir Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile ilgilenen Galatasaray, Kolombiyalı yıldızın transferini beklemeye almıştı.

ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNDİ

Sarı kırmızılıların listesinde yer alan ve görüşmelerini sürdürdüğü 22 yaşındaki golcü için sürpriz bir ekip devreye girdi. Portekiz basınından Record'un haberine göre; Kolombiyalı oyuncunun transferi için Benfica bastırmaya başladı. Bonservisi Al-Nassr'da bulunan Duran için Portekiz ekibi son aşamaya geldi.

Haberlere göre kulübün sportif direktörü Mario Branco, golcü futbolcunun kiralık transferini sonuçlandırmak için Al-Nassr ile görüşmelerde bulunmak için bölgeye gitti. Jhon Duran'ın Benfica'ya transferinin kısa sürede gerçekleşeceği belirtilirken oyuncunun da istekli olduğu aktarılıyor.

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