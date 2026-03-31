SÜPER Lig’de üst üste 4. şampiyonluğuna koşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için dev bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Bu hedef doğrultusunda transferi düşünülen ilk isim Bruno Fernandes. Sarı-kırmızılılar, Manchester United’ın Portekizli yıldızı için temaslara başladı. ManU’yla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Bruno’nun takımdan ayrılacağı İngiliz basınında yer aldı. Galatasaray, güçlü bir teklif yapmaya hazırlanırken tanıdık bir isim araya girdi: Jose Mourinho

BENFİCA’YLA sözleşmesini uzatmaya hazırlanan Mourinho da vatandaşı Bruno’yla temasa geçti. Fenerbahçe’nin eski hocası, Süper Lig’de yenemediği Galatasaray’ı Bruno transferiyle devirmeyi planlıyor. Bu arada Manchester United’ın Victor Osimhen’e ilgisi olduğu öğrenildi. Yaz transfer döneminde ManU’dan “Ver Osimhen’i, al Bruno’yu” teklifi gelebilir. Ancak Galatasaray yönetimi, Nijeryalı forvet için 150 milyon Euro’luk teklif dışında olacak bir yaklaşıma sıcak bakmıyor.