KÖYÜNE GİTTİ, DOĞAYLA İÇ İÇE VAKİT GEÇİRDİ
Galatasaray'ın kalecisi ve milli futbolcu Uğurcan Çakır, eşi Kübra Çakır ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yaz da Karadeniz'e gitti. Trabzon ve Gümüşhane'deki ailelerini ziyaret eden çift, çocuklarının kuzenleriyle büyümesini ve köy kültürünü yakından tanımasını önemsediklerini dile getirdi.
YAZ GELENEĞİNİ BOZMADILAR
Yoğun sezonun ardından ailesiyle birlikte Karadeniz'in yolunu tutan Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır, yaz tatilini yine memleketlerinde geçirdi. Çift, Uğurcan Çakır'ın memleketi Trabzon ile Kübra Çakır'ın memleketi Gümüşhane'de aile büyüklerini ziyaret ederek hasret giderdi.
"HER YAZ KÖYÜMÜZE GELİYORUZ"
Kübra Çakır, ailece sürdürdükleri bu geleneğin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Her sene olduğu gibi bu sene de köyümüze geldik. Çocuklarımız kuzenleriyle oynuyor. Biz de akrabalarımızla hasret gideriyoruz" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARININ KÖY KÜLTÜRÜYLE BÜYÜMESİNİ İSTİYORLAR
Çift, çocukları Kuzey ve Elis'in sadece şehir hayatını değil, aile bağlarının güçlü olduğu köy yaşamını da deneyimleyerek büyümesini önemsiyor.
Günün Trend Haberleri
Yaz aylarında geniş aileyle bir araya gelen Çakır ailesi, çocuklarının doğayla iç içe vakit geçirmesine ve akrabalarıyla güçlü bağlar kurmasına özen gösteriyor.
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