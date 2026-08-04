KÖYÜNE GİTTİ, DOĞAYLA İÇ İÇE VAKİT GEÇİRDİ

Galatasaray'ın kalecisi ve milli futbolcu Uğurcan Çakır, eşi Kübra Çakır ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yaz da Karadeniz'e gitti. Trabzon ve Gümüşhane'deki ailelerini ziyaret eden çift, çocuklarının kuzenleriyle büyümesini ve köy kültürünü yakından tanımasını önemsediklerini dile getirdi.