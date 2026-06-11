G.saray’ın Kolombiyalı savunmacası Davinson Sanchez, “Kalmak istiyorum” dedi. Avrupa’dan birçok kulübün talip olduğu Sanchez, “Bu sezondan sonra 3 sezonum daha var. Ailem burada mutlu, ben mutluyum. Bu renkleri taşımaktan gurur duyuyorum. Burada devam etmek istiyorum” sözleriyle sarı-kırmızılı yönetime mesaj gönderdi. Davinson Sanchez, Galatasaray’a 2023 yaz transfer döneminde Tottenham’dan transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Kolombiyalı stoper için İngiliz ekibine 9.5 milyon Euro ödemişti.