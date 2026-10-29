Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. 30 Ekim Cuma günü (yarın) oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Sali Mazlum yapacak.
GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ OLDU
Galatasaray, Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Cezalı olan Abdülkerim Bardakcı kadroda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kadrosu:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leão, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina