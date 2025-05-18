Türkiye Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda 2023'te açık yaş erkeklerde Türkiye Şampiyonu olan Galatasaray'ın kupası elinden alındı.

4-8 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakası vizeli lisansa sahip olmayan sporcu yarıştıran Galatasaray, talimatlara uymamıştı. Sarı-kırmızılılar adına yarışlara katılan Doğa Çelik’in vizesinin 30 Eylül 2022’te bittiği öğrenilmişti. Fenerbahçe duruma itiraz edince, Çelik diskalifiye edilerek Galatasaray’ın kazandığı puanlar silindi.

KURUL İNCELEDİ KARARI ONADI

Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine durumu değerlendiren Yüzme Federasyonu, yaptığı soruşturmanın ardından, kupanın sarı-lacivertlilere gitmesi gerektiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Galatasaray, Tahkim Kurulu'na başvurmuş, bu duruma itiraz etmişti. Kurul, Yüzme Federasyonu'nun kararını inceledi ve usulsüz bir durum bulunmadığını ifade ederek, kararı onadı.

Bunun üzerine Yüzme Federasyonu kararı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye iletti. Galatasaray'a gönderilen yazıda, Tahkim Kurulu'nun onama kararının sonunda, kupanın federasyona teslim edilmesi gerektiğini ifade etti. Fenerbahçe'ye de konuyla ilgili yazı giderken, kupanın 9 Ağustos'taki Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda verileceği öğrenildi.