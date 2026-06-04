Galatasaray, Milan’dan ayrılacağını açıklayan Rafael Leao için düğmeye bastı.

Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldıza 8 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro bonus içeren bir teklif sundu. İtalyan devi ise oyuncunun bonservisi için kapıyı 60 milyon Euro’dan açtı. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor. Milan'ın satmaya ikna olduğu bonservis bedelini İtalyan basını 50 milyon Euro olarak duyurdu.

İtalyan basınından Calciomercato ise Rafael Leao'nun, geleceğine Dünya Kupası sonrası karar vereceği ifade edildi.