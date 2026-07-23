Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından transfer için gündeme gelen Matviy Ponomarenko'dan Sarı-Kırmızılılara kötü haber geldi.

Galatasaray'ın zorunlu satın alma şartıyla kiralama planları yaptığı 20 yaşındaki Ukraynalı forvet, kulübü Dinamo Kiev ile 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı.

Ukrayna ekibinden yapılan açıklamada, "Matviy'i tebrik ediyoruz. Taraftarları golleriyle sevindirmeye, beyaz-mavililer ile birlikte zaferler kazanmaya ve yeni kupa zaferleri elde etmeye durmaksızın ilerlemesini diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Geçen sezon Dinamo Kiev formasıyla 23 maça çıkan Ponomarenko, 16 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. 20 yaşındaki santrforun Transfermarkt'a göre piyasa değeri 12 milyon euro...