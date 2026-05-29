Bernardo Silva, Ege’nin incisi Göcek’te tatilini yaparken menajerleri Türkiye’yi Suudi Arabistan ile karıştırdı galiba! Manchester City’den ayrılan Portekizli yıldızın temsilcileri, Galatasaray’la görüşüp Silva’nın 3 yıllık 60 milyon Euro maaş beklentisi olduğunu dile getirdi. Cimbom 50 milyon Euro önerdi, Silva bu teklifi beğenmedi. Dünyada bu rakamları ödeyebileyecek bir yer var; orası da Suudi Arabistan! Sarı-kırmızılı yöneticilerin ortak görüşü; menajerlerin fırsatçılığından dolayı tuzağa düşmemek. Yıldız futbolcunun transfer görüşmeleri şimdilik askıya alındı.

CAN DOĞRU TERCİH

Cimbom, Silva’nın yüksek maliyeti nedeniyle Okan Buruk’un kadroda görmek istediği Can Uzun’a yönelecek. Frankfurt’ta forma giyen milli yıldız, 10 numara bölgesinde geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. 20 yaşındaki Can için Alman kulüp 45 milyon Euro bonservis belirledi. Sarı-kırmızılı yönetim, 30 milyon Euro’luk teklif yapacak. 10+4 yabancı kuralına baştan beri karşı çıkan Aslan, Türk yıldızı kadrosuna katarak sorunu da ortadan kaldırmış olacak.