Galatasaray tribünlerinin ‘Aşkın Olayım’dan ‘Kalinka’ya geçişi boşuna değil. Sezon başında 25 milyon Euro’luk yatırımla Lokomotif Moskova’dan transfer edilen Aleksey Batrakov, uyum sürecini atlattıktan sonra Galatasaray’ın çehresini değiştirdi. 4-0’lık ağır Trabzon yenilgisiyle milli araya giren sarı-kırmızılılar için “Ekim ayındaki zorlu fikstürden nasıl çıkacak, 4 yıllık hegemonya bitiyor mu?” diye kafalarda soru işaretleri oluştu. 21 yaşındaki futbolcunun formu ise her şeyi tersine çevirdi.

HÜCUMDA COŞTURDU

9 Ekim’deki Kasımpaşa maçıyla başlayan zorlu süreçte 8 maça çıkan Cimbom, 7 galibiyet aldı sadece Barcelona’ya kaybetti. Batrakov tamamında 11’de başladığı bu maçlarda 6 kritik gole imza attı, 2 asist yaptı, bir golü de rakibe kendi kalesine yazdırdı. Ondan önce 7 maçta 14 gol atan Galatasaray, Batrakov’lu süreçte 8 maçta 21 gole ulaştı, hücum hattında tüm istatistikleri yukarı çıkardı, çok pozisyona girip ardı ardına rahat galibiyetlere imza attı.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran on numara Barça, Lille ve Sttutgart filelerine üç maçta 4 gol atarak Avrupa’nın da dikkatini çekti. 55 milyon Euro’ya serbest kalır maddesini kaldırmak isteyen Galatasaray yönetimi de Batrakov’un bu performansının ardından harekete geçti. 21 yaşındaki futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev İstanbul’a davet edildi. Yıllık 3 milyon 250 bin Euro kazanan Aleksey Batrakov’un maaşını 5 milyon Euro’ya çıkaracak yönetim, serbest kalma maddesini kaldıracak.