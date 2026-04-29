Galatasaray’da gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Üst üste dördüncü şampiyonluğuna koşan Sarı-kırmızılılar, devre arasında kadrosuna kattığı Noa Lang ile ilgili kararını verdi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'nun haberine göre, Hollandalı kanat oyuncusu, sezon sonunda İtalya ekibine geri dönecek. Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun ocakta takımdan ayrılmak istememesi, ancak 2026 Dünya Kupası nedeniyle daha fazla süre alacak bir kulübe transfer olduğu aktarıldı.

Sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması ile 16 maça çıkan Lang, bu müsabakalarda 2 gol atıp 2 de asist yaptı.